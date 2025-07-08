Максим Галкин показал отдыхающую в Юрмале Аллу Пугачёву

Максим Галкин и Алла Пугачёва наслаждаются отдыхом в Юрмале, сообщает Zakon.kz.

7 июля юморист на своей странице в Instagram опубликовал видео, записанное на одном из местных пляжей. На ролике Примадонна вальяжно прогуливается на закате. В какой-то момент Алла Борисовна дала рукой знак супругу, чтобы тот прекратил ее снимать.

Вопреки ее просьбе Максим продолжил снимать видео. В ответ Пугачёва комично разозлилась на него, а потом не сдержалась и засмеялась.

"Это такое счастье – быть любимой", – отметили Instagram-пользователи в комментариях.

Другая семейная пара – Яна Рудковская и Евгений Плющенко посетили турнир Bosco-Padel-Cup. Это был первый выход Плющенко после пластической операции.