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Продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Галкина

Продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Галкина Фото: Instagram/maxgalkinru
Большую долю своего дохода артисты зарабатывают в новогодние праздники. Организатор концертов и продюсер Евгений Морозов рассказал Zakon.kz о шансах заработать в этот период у покинувшего Россию юмориста Максима Галкина.

Промоутер Морозов заявил, несмотря на все слухи и домыслы у Галкина все замечательно.

"Русскоязычная аудитория его любит и ждет в разных странах. В Россию он не приедет, но ему и не нужно. Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены".Евгений Морозов

По словам эксперта, спрос на пародиста связан с появлением новой волны эмиграции.

Он заверил корреспондента "АиФ", что "люди отдадут за билет на концерт Галкина любые деньги".

"Не скажу точно, сколько будет стоить его корпоратив, но могу предположить, что на Кипре за мероприятие он может получить 35 000 евро (более 17 млн тенге), в Дубае – все 50 000 (почти 25 млн тенге). Деньги здесь есть".Евгений Морозов

Максим Галкин с Аллой Пугачёвой и детьми уехали в Израиль весной 2022 года.

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9 октября 2023 года Максим Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда в Израиль. Тогда юморист заявил, что, несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.

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А в ноябре Галкин объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за конфликта страны с ХАМАС. Тур "Прекрасное недалеко" стартует в Израиле весной 2024 года, а не осенью 2023-го.

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