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Сабина Алтынбекова подвела итоги года

Сабина Алтынбекова подвела итоги года Фото: Instagram/altynbekova_20
Всемирно известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова решила подвести итоги уходящего 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Свои размышления именитая спортсменка опубликовала на странице в Instagram.

"Вот и близится к концу очередной прекрасный 2023 год. Каждый месяц и год я прописываю все цели, которые нужно достигнуть, а также подвожу итоги каждого месяца и года в своем дневнике".Сабина Алтынбекова

Она рекомендует каждому делать тоже самое.

"Так как есть четкая картинка того, что нужно сделать и что ты сделал. Я благодарна Всевышнему за этот год, он был прекрасным и трансформационным. Следующий год, без сомнений, будет еще лучше".Сабина Алтынбекова

Алтынбекова стала заниматься волейболом в 14 лет. В 17 лет она стала членом юниорской (до 19 лет) сборной Казахстана по волейболу.

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На 17-м юниорском чемпионате Азии по волейболу среди девушек, который проходил в Тайбэе, ее назвали самой красивой волейболисткой соревнований. Телевидение Тайваня, Японии и других азиатских стран посвятило Сабине Алтынбековой ряд репортажей, в Интернете появилось множество роликов с ее участием.

C 2022 года является чемпионкой Арабской Лиги "Al wasl".

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