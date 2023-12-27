Сабина Алтынбекова подвела итоги года
Фото: Instagram/altynbekova_20
Всемирно известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова решила подвести итоги уходящего 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Свои размышления именитая спортсменка опубликовала на странице в Instagram.
"Вот и близится к концу очередной прекрасный 2023 год. Каждый месяц и год я прописываю все цели, которые нужно достигнуть, а также подвожу итоги каждого месяца и года в своем дневнике".Сабина Алтынбекова
Она рекомендует каждому делать тоже самое.
"Так как есть четкая картинка того, что нужно сделать и что ты сделал. Я благодарна Всевышнему за этот год, он был прекрасным и трансформационным. Следующий год, без сомнений, будет еще лучше".Сабина Алтынбекова
Алтынбекова стала заниматься волейболом в 14 лет. В 17 лет она стала членом юниорской (до 19 лет) сборной Казахстана по волейболу.
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На 17-м юниорском чемпионате Азии по волейболу среди девушек, который проходил в Тайбэе, ее назвали самой красивой волейболисткой соревнований. Телевидение Тайваня, Японии и других азиатских стран посвятило Сабине Алтынбековой ряд репортажей, в Интернете появилось множество роликов с ее участием.
C 2022 года является чемпионкой Арабской Лиги "Al wasl".
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