Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула

Южнокорейский 48-летний актер Ли Сон Гюн, известный по роли в оскароносном фильме "Паразиты", найден мертвым на территории одного из парков Сеула, сообщает Zakon.kz.

По данным крупнейшего информационного агентства страны Yonhap News Agency, тело мужчины обнаружено в машине. Пока точная причина смерти не установлена.

Примечательно, что незадолго до смерти Ли Сон Гюн стал фигурантом расследования.

Его регулярно вызывали на допросы из-за подозрений в употреблении наркотиков, но он отрицал все обвинения.

Согласно законодательству Южной Кореи, употребление запрещенных веществ карается тюремным сроком от четырех месяцев до 14 лет.

Также правоохранители сообщили, что в его квартире была обнаружена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.

Известно, что у актера остались жена и двое сыновей.

За свою карьеру он получил несколько престижных наград и отметился ролями в фильмах, высоко оцененных критиками. Одной из таких лент стал фильм "Паразиты", получивший премию "Оскар" в 2020 году. Ли Сон Гюн в этой картине исполнил роль главы обеспеченного семейства (Пак Тон Ик, или мистер Пак).

В 2023 году еще два фильма с его участием попали на Каннский кинофестиваль.

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