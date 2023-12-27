Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула
По данным крупнейшего информационного агентства страны Yonhap News Agency, тело мужчины обнаружено в машине. Пока точная причина смерти не установлена.
Примечательно, что незадолго до смерти Ли Сон Гюн стал фигурантом расследования.
Его регулярно вызывали на допросы из-за подозрений в употреблении наркотиков, но он отрицал все обвинения.
Согласно законодательству Южной Кореи, употребление запрещенных веществ карается тюремным сроком от четырех месяцев до 14 лет.
Также правоохранители сообщили, что в его квартире была обнаружена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.
Известно, что у актера остались жена и двое сыновей.
За свою карьеру он получил несколько престижных наград и отметился ролями в фильмах, высоко оцененных критиками. Одной из таких лент стал фильм "Паразиты", получивший премию "Оскар" в 2020 году. Ли Сон Гюн в этой картине исполнил роль главы обеспеченного семейства (Пак Тон Ик, или мистер Пак).
В 2023 году еще два фильма с его участием попали на Каннский кинофестиваль.
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