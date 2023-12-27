Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула

Звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке Сеула Фото: wikimedia
Южнокорейский 48-летний актер Ли Сон Гюн, известный по роли в оскароносном фильме "Паразиты", найден мертвым на территории одного из парков Сеула, сообщает Zakon.kz.

По данным крупнейшего информационного агентства страны Yonhap News Agency, тело мужчины обнаружено в машине. Пока точная причина смерти не установлена.

Примечательно, что незадолго до смерти Ли Сон Гюн стал фигурантом расследования.

Его регулярно вызывали на допросы из-за подозрений в употреблении наркотиков, но он отрицал все обвинения.

Согласно законодательству Южной Кореи, употребление запрещенных веществ карается тюремным сроком от четырех месяцев до 14 лет.

Также правоохранители сообщили, что в его квартире была обнаружена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.

Известно, что у актера остались жена и двое сыновей.

За свою карьеру он получил несколько престижных наград и отметился ролями в фильмах, высоко оцененных критиками. Одной из таких лент стал фильм "Паразиты", получивший премию "Оскар" в 2020 году. Ли Сон Гюн в этой картине исполнил роль главы обеспеченного семейства (Пак Тон Ик, или мистер Пак).

В 2023 году еще два фильма с его участием попали на Каннский кинофестиваль.

Материал по теме

"Паразиты": Богатые тоже плачут (18+)

По словам режиссера Пон Чжун Хо, на фильм повлиял корейский "готический" фильм "Горничная" 1960 года, в котором стабильности семьи среднего класса угрожает появление нарушителя порядка в виде домработницы.

Читайте также

Сабина Алтынбекова подвела итоги года
Сабина Алтынбекова подвела итоги года
Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение
Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение
С Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки
С Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки
Анастасия Московчук
Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: