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Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест

блогер Фото: Instagram/ayazshabutdinov
Блогеру-миллионнику и коучу Аязу Шабутдинову продлили арест до 16 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, количество пострадавших от действий коуча выросло до 15 человек, еще по 25 новым заявлениям начата проверка.

3 ноября в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". 

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