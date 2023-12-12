Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест

Блогеру-миллионнику и коучу Аязу Шабутдинову продлили арест до 16 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, количество пострадавших от действий коуча выросло до 15 человек, еще по 25 новым заявлениям начата проверка.

3 ноября в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество".

