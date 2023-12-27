Ивлеева со слезами на глазах вновь обратилась к россиянам после "голой" вечеринки

Сегодня, 27 декабря 2023 года, популярный российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вновь обратилась к народу после "голой" вечеринки. На этот раз она записала длинное видеообращение, в котором не смогла сдержать слез, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение, которое длится больше 20 минут, блогер опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я заранее прошу прощения, если этот ролик окажется очень долгим. Записывается он здесь и сейчас. Это не ролик с извинениями, в надежде, что авось прокатит. Скорее, это искренний, ни с кем не согласованный крик души. И для меня сейчас это очень важно и очень нужно. В таком формате мы с вами никогда не общались, но я уверена, что на данный момент это единственный способ коммуникации и возможность поделиться какими-то комментариями на тему происходящего". Анастасия Ивлеева

Она призналась, что со временем растеряла связь с поклонниками.

"В погоне за какими-то благами, за регалиями, за звездочками, за достижениями, за должностями действительно может стираться и стерлась какая-то грань душевной составляющей, какого-то единения, которое у меня было всегда с аудиторией. И, поскольку у меня было время проанализировать многие вещи, как видите, капнула я довольно глубоко, я действительно понимаю, что с годами у нас эта с вами связь терялась. И то, что сейчас произошло, наверное, оно справедливо в отношении меня". Анастасия Ивлеева

Телеведущая призналась, что получала много комментариев от своей аудитории, которые писали: "Настя уже не та, где наша Настюшка-опасность?"

"А мне казалось, что я здесь, я с вами, мы с вами на одной волне и ничего не изменилось. Но в потоке крайне сложно сделать правильные выводы. Но на самом деле изменилось очень много всего. Я изменилась, вы изменились и просто не было этого правильного переходного момента, который бы позволил расставить все точки над "i". Анастасия Ивлеева

По ее словам, ситуация, которая произошла сейчас, дала блогеру возможность смоделировать последние полгода ее существования в медиа.

"Мне 32 года, почти 33, я не скажу, что он (контент. – Прим. ред.) плохой, просто он, скорее всего, был не от души, а для возможности закрыть больше-больше-больше кейсов, больше заработать, больше успеть. Обязательно быть, существовать во всех медиа-ресурсах, на всех платформах, на всех площадках. Это уже просто гонка за каким-то бесчисленным, бесконечным количеством побед. Зрителей не обманешь, в этом действительно было мало души. Это правда". Анастасия Ивлеева

Телеведущая отметила, что все вышло за рамки телефонов участников вечеринки, которую она устроила.

"Не важно, по чьей вине. Это о многом говорит, это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, я понимаю вашу злость, вашу агрессию, – это неприемлемо... Просто в ваших глазах я действительно выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью". Анастасия Ивлеева

Блогер со слезами на глазах призвала свою аудиторию поверить в то, что ей "очень жаль, что так произошло".

"Это должно было быть наказуемо даже с точки зрения кармы, судьбоносного стечения обстоятельств, которое произошло. Это не было специально... Я хотела презентовать свой арт-проект, но это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения. Просто это можно было сделать по-другому. Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне". Анастасия Ивлеева

Также телеведущая извинилась перед артистами, которые после "голой" вечеринки "попали под общую гребенку".

"Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку, и происходят отмены, происходят расторжения, и чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно". Анастасия Ивлеева

Она честно призналась, что в данной ситуации не знает, что "можно было бы сделать для того, чтобы искупить свою вину или просто, чтобы наступил какой-то просвет и людям этого было бы достаточно, чтобы хотя бы просто посмотреть на меня другими глазами".

"Такое в моей жизни впервые, и, честно говоря, я совершенно не знаю, как с этим существовать. У меня нет коллег, друзей, товарищей, которые бы могли за меня заступиться, как-то помочь в этом вопросе, и, честно говоря, я очень рада. Я считаю, что это к лучшему... Единственно возможный вариант, который сейчас существует в моей голове, – это честный разговор с вами. И вот он происходит. Я считаю, что я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. Пускай это будет примером для многих, что все в жизни нужно ценить, и вообще смотреть по сторонам, оборачиваться и замедляться, и не улетать с катушек. Потому что сегодня ты – на коне, а завтра ты – на дне. Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку. Мне просто очень жаль, и все. Мне жаль искренне, честно, от всего сердца". Анастасия Ивлеева

По словам блогера, она находится "сейчас в том положении, когда действительно приходится в одиночку справляться со всеми трудностями".

"А трудности эти такого масштаба, что я, честно говоря, не знаю, как их решать. Если так происходит, я этого заслуживаю, и я это абсолютно признаю. Мне очень жаль всех тех, кто пострадал из-за этого мероприятия, из-за моей халатности. Мне очень жаль маму, которая сносит все эти сложности, мне жаль, что я не могу ее от этого защитить". Анастасия Ивлеева

Как подчеркнула телеведущая, она очень хочет вновь наладить связь со своей аудиторией.

"Мне бы хотелось очень сильно, если вы позволите, нащупать новые возможности, коммуникации с вами... Я в первую очередь обращаюсь к вам, потому что все, что у меня сейчас имеется, – это благодаря вашей любви... Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться, и готова к любым исходам... Всем спасибо". Анастасия Ивлеева

21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд. 24 декабря популярный блогер записала официальный видеообращение, в котором извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки.

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После этого мероприятия стало известно, что Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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26 декабря Филипп Киркоров впервые выступил с заявлением. По словам народного артиста РФ, "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Но, как отметил король эстрады, он "не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел".

Позднее стало известно, что с Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки.