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Филипп Киркоров оправдался за "голую" вечеринку

Филипп Киркоров оправдался за "голую" вечеринку Фото: Instagram/fkirkorov
Впервые после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса народный артист России выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Певец опубликовал видео на странице в ВК 26 декабря 2023 года.

"Дорогие друзья. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя как обычно громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски. Поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел".Филипп Киркоров

Также он добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.

"В нынешнее трудное время, героическое время не может и не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист и патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Никуда не уезжал и не предавал. Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России. Филипп Киркоров никогда никого не боялся и не боится. Родину люблю и никто не запретит мне это делать". Филипп Киркоров

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Также с выступлением обратился и Дима Билан.

"Прошедшее мероприятие – это не отражение меня. Отражение меня – это мое воспитание и мои поступки, которые я делаю на протяжении всего своего пути. Это мое отношение и уважение к окружающим людям, и к их проблемам. Я никому не вредил, разве что только себе. Я никогда не винил никого в своих проблемах и никогда не буду этого делать. Я помогал и буду помогать, я был добрым человеком и останусь им. Несмотря ни на что".Дима Билан

Ранее российская телеведущая Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд.

После этого мероприятия стало известно, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Анастасия Московчук
Россия Интересное
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