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Минкульт выбрал приоритетные темы для производства кино в Казахстане

производство кино Фото: gov.kz
Министерством культуры и информации РК опубликован список приоритетных тем для производства кино на 2024 год. Ведомство планирует поменять подходы к производству кино, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в текущем году в прокат могут выйти около 30 фильмов, снятых при поддержке министерства. На данный момент полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы. Производство половины из них уже завершено, а некоторые из более ранних работ до сих пор не вышли в прокат по разным причинам.

"Ежегодный конкурс по отбору сценариев уже стартовал. Тематика конкурсных сценариев должна соответствовать определенной категории". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В связи с этим министерство перечислило приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году.

Социально-значимые игровые фильмы:

  • Семья – основа государства
  • Формула успеха
  • Закон и порядок
  • Дети наше будущее
  • Человек и природа
  • Межэтническое согласие
  • Ответственность за себя и общество
  • Наука и жизнь
  • Армия
  • Историческое кино
  • Фильмы о спорте
  • Популяризация государственных и национальных событий и праздников
  • Человек труда
производство кино

Фото: gov.kz

Документальные фильмы, в том числе фильмы-события:

  • Развитие гражданского общества
  • Единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане
  • Историко-культурное и природное наследие Казахстана
  • Современный Казахстан, политические реформы
  • Сохранение народных традиций
  • Герои среди нас
  • Исторические личности, деятели культуры, науки и спорта
  • Достижения в сферах культуры, науки и техники
  • Экология и охрана природных ресурсов
  • Наука и жизнь
  • Особенности природы Казахстана

производство кино

Фото: gov.kz

Анимационные фильмы:

  • Любовь к Родине
  • Сохранение народных традиций
  • Защита семейных ценностей, тема родителей и детей
  • Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, лидерство, целеполагание, мотивация
  • Культурная самобытность Казахстана с сохранением межэтнического и межконфессионального согласия
  • Важность дружбы и взаимопомощи
  • Защита животных, человек и природа
  • Проблема буллинга в школах
производство кино

Фото: gov.kz

О начале приема заявок на конкурс будет сообщено дополнительно.

Ранее редакция Zakon.kz сделала подборку Топ 10-фильмов, которые особенно ждут любители кино в 2024 году.

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Министерство культуры и информации Казахстан
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