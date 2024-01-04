Минкульт выбрал приоритетные темы для производства кино в Казахстане
Отмечается, что в текущем году в прокат могут выйти около 30 фильмов, снятых при поддержке министерства. На данный момент полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы. Производство половины из них уже завершено, а некоторые из более ранних работ до сих пор не вышли в прокат по разным причинам.
"Ежегодный конкурс по отбору сценариев уже стартовал. Тематика конкурсных сценариев должна соответствовать определенной категории". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В связи с этим министерство перечислило приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году.
Социально-значимые игровые фильмы:
- Семья – основа государства
- Формула успеха
- Закон и порядок
- Дети наше будущее
- Человек и природа
- Межэтническое согласие
- Ответственность за себя и общество
- Наука и жизнь
- Армия
- Историческое кино
- Фильмы о спорте
- Популяризация государственных и национальных событий и праздников
- Человек труда
Фото: gov.kz
Документальные фильмы, в том числе фильмы-события:
- Развитие гражданского общества
- Единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане
- Историко-культурное и природное наследие Казахстана
- Современный Казахстан, политические реформы
- Сохранение народных традиций
- Герои среди нас
- Исторические личности, деятели культуры, науки и спорта
- Достижения в сферах культуры, науки и техники
- Экология и охрана природных ресурсов
- Наука и жизнь
- Особенности природы Казахстана
Фото: gov.kz
Анимационные фильмы:
- Любовь к Родине
- Сохранение народных традиций
- Защита семейных ценностей, тема родителей и детей
- Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, лидерство, целеполагание, мотивация
- Культурная самобытность Казахстана с сохранением межэтнического и межконфессионального согласия
- Важность дружбы и взаимопомощи
- Защита животных, человек и природа
- Проблема буллинга в школах
Фото: gov.kz
О начале приема заявок на конкурс будет сообщено дополнительно.
Ранее редакция Zakon.kz сделала подборку Топ 10-фильмов, которые особенно ждут любители кино в 2024 году.