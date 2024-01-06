Жулдыз Абдукаримова трогательно поздравила старшую дочь с 16-летием
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова 6 января 2024 года опубликовала совместные фотографии со старшей дочерью Сезим и трогательно поздравила ее с 16-летием, сообщает Zakon.kz.
В подписи к студийным снимкам Абдукаримова заявила, что Сезим – источник ее первых осознанных чувств в жизни.
"Каждый день ты становишься красивой девушкой со своей нежной манерой поведения, щедростью, глубиной, артистизмом. Я люблю тебя. Ты мой воздух и компас. Я расту вместе с тобой. Сезёка, пусть новый год придет с добром. Будь счастлива. Мы всегда тебя поддержим".Жулдыз Абдукаримова
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Абдукаримова с 2008 года замужем за самым востребованным певцом Казахстана Кайратом Нуртасом. В браке у них родились четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.
После многочисленных слухов о расставании звездной пары появилось видео их совместного отдыха в Катаре.
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