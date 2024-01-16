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Жулдыз Абдукаримова написала трогательный пост о папе

Жулдыз Абдукаримова написала трогательный пост о папе Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова на своей странице в Instagram поделилась снимком своих родителей и поздравила папу с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 15 января 2024 года.

"Когда вы рядом – мне не страшны никакие невзгоды! Мой отец для меня идеал. И это является нормой для дочери. Прожив пол жизни, могу сказать, что в каждом его слове и действиях было наставление".Жулдыз Абдукаримова

Далее артистка привела пример из детства.

"Я никогда не видела, чтобы мой отец говорил бессмысленные вещи. Будь это за столом, дома, в гостях, какова бы ни была обстановка, речь его была планомерной, осознанной и патриотичной. Такое поведение продолжается и по сей день. Никогда не видела, чтобы он мелочился".Жулдыз Абдукаримова

Блогер напомнила, что ее отец занимается наукой.

"Хочу отметить, что в нашей семье всегда на первом месте были сплоченность, цель, стремление и, конечно же, труд. И мне хватало его строгого взгляда. Таков мой отец".Жулдыз Абдукаримова

Трогательное поздравление жены Кайрата Нуртаса не оставило равнодушными подписчиков артистки. Они активно поздравляют папу Абдукаримовой и желают ему долгих лет жизни, счастья и здоровья.

Также в комментариях был замечен и супруг Абдукаримовой. Нуртас присоединился к поздравлениям, вызвав удивление среди преданных поклонников. В последнее время жизнь звездной семьи окутана тайнами.

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