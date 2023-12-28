Жулдыз Абдукаримова опубликовала семейные снимки без Кайрата Нуртаса
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками праздничными фотографиями. На кадрах обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" позирует вместе с детьми. Главу семейства Кайрата Нуртаса по всей видимости не пригласили для участия в съемках, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации в Instagram за 28 декабря 2023 года блогер отметила, что Новый год – это семейный праздник.
"Подведем итоги года и составим план на следующий год. Мы всегда стараемся проводить время с семьей. Дарим друг другу подарки и теплые пожелания". Жулдыз Абдукаримова
Также она отметила, что декабрь лично для нее выдался весьма удачным, перечислив свои достижения.
В заключении Абдукаримова добавила, что воспринимает Новый год, не смешивая его с религией.
Комментаторы сразу же заметили отсутствие Кайрата Нуртаса.
- Кто бы что ни говорил, каким бы Кайрат не был, какие отношения бы у них не были, у него на лбу написано как он сильно любит свою жену. И Жулдыз об этом прекрасно знает.
- Папы вечно нет.
- Где Кайрат?
- Жулдыз, восхищаюсь тобой! Прекрасная мама, профессионал своего дела и просто замечательный человек.
- Хорошо, что Кайрата нет. Все испортил бы, – отмечают внимательные пользователи Сети.
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