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Жулдыз Абдукаримова опубликовала семейные снимки без Кайрата Нуртаса

Жулдыз Абдукаримова семья Кайрат Нуртас Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками праздничными фотографиями. На кадрах обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" позирует вместе с детьми. Главу семейства Кайрата Нуртаса по всей видимости не пригласили для участия в съемках, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации в Instagram за 28 декабря 2023 года блогер отметила, что Новый год – это семейный праздник.

"Подведем итоги года и составим план на следующий год. Мы всегда стараемся проводить время с семьей. Дарим друг другу подарки и теплые пожелания". Жулдыз Абдукаримова

Также она отметила, что декабрь лично для нее выдался весьма удачным, перечислив свои достижения.

В заключении Абдукаримова добавила, что воспринимает Новый год, не смешивая его с религией.

Комментаторы сразу же заметили отсутствие Кайрата Нуртаса.

  • Кто бы что ни говорил, каким бы Кайрат не был, какие отношения бы у них не были, у него на лбу написано как он сильно любит свою жену. И Жулдыз об этом прекрасно знает.
  • Папы вечно нет.
  • Где Кайрат?
  • Жулдыз, восхищаюсь тобой! Прекрасная мама, профессионал своего дела и просто замечательный человек.
  • Хорошо, что Кайрата нет. Все испортил бы, – отмечают внимательные пользователи Сети.

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Семейная пара не дает комментарии, а только обменивается таинственными сообщениями в социальных сетях.

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