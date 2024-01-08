Игорь Крутой заявил, что звезда сериала "Слово пацана" вдохнул новую жизнь в хит Серова

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня, 8 января 2024 года, высказался о новом звучании легендарной песни Александра Серова "Как быть!", которую перепел звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач, сообщает Zakon.kz.

Композитор напомнил, что в конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач (Андрей "Пальто" из "Слова пацана. Кровь на асфальте") записал и выпустил свою версию песни, прозвучавшей в этом сериале – "Как быть" (музыка – И. Крутой, стихи – А. Косарев).

"Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова, бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней – юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя, (которые. – Прим. ред.) дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь", – написал Игорь Крутой в Instagram.

По его словам, скоро выйдет видеоклип на эту песню.

"А пока, мои дорогие подписчики, предлагаю посмотреть, как мы на студии записывали "Как быть" и снимали видео к этому треку. Творческие процессы всегда интересно наблюдать со стороны", – добавил Игорь Крутой.

Подписчики композитора разделились во мнении – если одним новое звучание хита Серова понравилось, то другим она пришлась не по душе:

"Леон – молодец, в его исполнение песня получилась нежная".

"Как здорово, что вы это сделали. Когда в сериале услышала песню в исполнении Леона, очень захотелось продолжение услышать. Спасибо".

"Нет голоса, все мимо нот, пение – не его".

"Версия рэпа. Потерялась вся красота песни, к сожалению... Не надо портить такую прекрасную песню".

29 декабря 2023 года российский актер Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", перепел легендарную песню Александра Серова "Как быть!" Как у него это получилось, можете узнать по ссылке.