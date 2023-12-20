Стало известно, когда выйдет финальная серия "Слова пацана"

Финальная серия нашумевшего российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет 21 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в публикации, размещенной в Instagram-странице сериала.

"Пацаны не опаздывают. Финал сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" – 21 декабря на Wink", – говорится в сообщении, опубликованном 20 декабря.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до официального выхода седьмой серии "Слово пацана. Кровь на асфальте" в Сети появились две последние серии в рабочей версии: они отличались голосами персонажей, периодически пропадал звук.

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Из-за ажиотажа вокруг слитого в Сеть финала 15 декабря создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" – режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев – выступили с объяснениями. Они призвали не смотреть серии в рабочей версии. Также авторы сериала заявили, что пересняли финальный эпизод, так как поняли, что хотят завершить историю иначе. Из-за этого Крыжовников и Золотарев сообщили, что финальная восьмая серия не выйдет 21 декабря, как изначально задумывалось.