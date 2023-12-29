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Звезда сериала "Слово пацана" перепел легендарную песню Александра Серова

Звезда сериала "Слово пацана" перепел легендарную песню Александра Серова Фото: Instagram/slovopacana.wink
Российский актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", перепел легендарную песню Александра Серова "Как быть!", сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в одной из серий "Слова пацана" Андрей, которого сыграл Леон, исполнил песню "Как быть!", после чего фанаты просили Кемстач поделиться полной версией композиции в его исполнении. Эту просьбу актер выполнил сегодня, 29 декабря 2023 года.

"Для вас, мои лучшие и любимые! Захотелось сделать небольшой новогодний подарок для всех, кто хотел услышать полную версию этой песни в моем исполнении. Спасибо Игорю Яковлевичу и всей его команде за эту возможность! Жду ваши видео под трек во всех соцсетях! Обязательно буду все смотреть! И лайкать! А лучшие видео – репостить к себе", – написал Леон Кемстач.

Также звезда сериала "Слово пацана" поздравил всех с наступающим новым годом.

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26 декабря 2023 года министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась по поводу запрета широко обсуждаемого в Казахстане российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". По ее словам, сериал вызывает неоднозначное отношение в казахстанском обществе: от резко негативного до одобрительного.

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"Слово пацана. Кровь на асфальте" – российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х". Главные роли в нем исполняют Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и Анастасия Красовская.

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