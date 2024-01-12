15-летний актер из сериала "Слово пацана" снял клип на хит Серова

Ставший популярным актер Леон Кемстач снял клип на песню Александра Серова "Как быть", прозвучавшую в новом исполнении в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает Zakon.kz.

Клип был размещен 12 января 2024 года.

Комментаторы поблагодарили артиста за песню и заявили, что теперь слушают ее и не могут остановиться.

Стоит отметить, что российский сериал поспособствовал возвращению в хит-парады песен артистов постсоветского пространства и хитов того времени.

Материал по теме Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"



К примеру, стали вновь популярны такие песни, как "Новый герой" группы "Мираж" (1988), "Не забывай" группы "Комбинация" (1994). И, конечно, "Седая ночь" Юрия Шатунова.

