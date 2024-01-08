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Ерке Есмахан рассказала, почему покупает малышу сумки от дорогих брендов

Ерке Есмахан рассказала, почему покупает малышу сумки от дорогих брендов Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан показала в Instagram-Stories, что выбирает своему малышу сумку от дорогих брендов. Это вызвало негодование подписчиков артистки, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с шоппинга Ерке поделилась накануне, 7 января 2024 года.

Ерке Есмахан рассказала, зачем ее малышу нужны сумки от дорогих брендов

Фото: Instagram/erke_esmahan

Одна из подписчиц написала Есмахан: "Зачем маленькому ребенку брендированные сумки? Мы вырастили пятерых детей, складывая их вещи в пакеты".

Ерке Есмахан рассказала, зачем ее малышу нужны сумки от дорогих брендов

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Вот, что я хочу сказать мамам, которые пишут подобное. И мужа, и меня родители вырастили, складывая наши вещи в пакеты, без колясок, в одежде, которую мы донашивали за взрослыми", – ответила артистка в Instagram-Stories.

По словам Ерке, и она, и ее муж Раймбек Бактыгереев (сценический псевдоним Raim) – из простых семей. Тем не менее, как отметила певица, родители вырастили ее и супруга наравне с другими.

"Теперь и отец, и я стараемся сделать все возможное, чтобы дать нашим детям все самое лучшее в соответствии со временем. Слава богу. Куда нам тратить наши честно заработанные, если не на детей?!"Ерке Есмахан

Артистка отметила, что если ее фолловеры просто порадуются за ее семью, то и у них будет так же.

В итоге, Ерке показала, какую сумку они выбрали с мужем.

Ерке Есмахан рассказала, зачем ее малышу нужны сумки от дорогих брендов

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Отцу понравилась эта сумка, ее и купили. Он сказал: "Все равно буду носить я", – написала Есмахан, показав сумку от Gucci.

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