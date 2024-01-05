Ерке Есмахан раскрыла секрет своего парфюма
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая в ноябре 2023 года стала дважды мамой, раскрыла секрет своего парфюма, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 4 января, артистка в Instagram-Stories решила ответить на некоторые вопросы подписчиков.
Один из фолловеров спросил, каким парфюмом пользуется Ерке Есмахан.
"У меня много парфюмов. Когда куда-то выхожу, я не брызгаю лишь один, я использую вперемешку сразу несколько запахов. Получается запах, которого ни у кого нет", – ответила певица.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Как отметила Ерке, это вообще был ее секрет.
"Попробуйте и вы. Может, понравится", – написала Есмахан в Instagram-Stories.
3 января 2024 года Ерке Есмахан рассказала подписчикам о проведении национального обряда "қырқынан шығару", после которого она сделала интересное заявление. Подробности по ссылке.
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