Ерке Есмахан раскрыла секрет своего парфюма

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая в ноябре 2023 года стала дважды мамой, раскрыла секрет своего парфюма, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 4 января, артистка в Instagram-Stories решила ответить на некоторые вопросы подписчиков.

Один из фолловеров спросил, каким парфюмом пользуется Ерке Есмахан.

"У меня много парфюмов. Когда куда-то выхожу, я не брызгаю лишь один, я использую вперемешку сразу несколько запахов. Получается запах, которого ни у кого нет", – ответила певица.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Как отметила Ерке, это вообще был ее секрет.

"Попробуйте и вы. Может, понравится", – написала Есмахан в Instagram-Stories.

3 января 2024 года Ерке Есмахан рассказала подписчикам о проведении национального обряда "қырқынан шығару", после которого она сделала интересное заявление. Подробности по ссылке.