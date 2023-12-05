Ерке Есмахан рассказала, кто выбрал имя для сына и есть ли у малыша своя комната

Накануне, 4 декабря 2023 года, известная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая в ноябре стала дважды мамой, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, кто выбрал имя для сына и есть ли у малыша своя комната, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, имя Ислам для сына выбрал ее муж Раймбек Бактыгереев (сценический псевдоним Raim).

"Отец выбрал, посоветовавшись с дедушкой", – ответила Ерке Есмахан на вопрос, кто выбрал имя Ислам.

Одна из фолловерш попросила Ерке снять полный румтур на комнату малыша, а также поинтересовалась, сколько денег ушло на нее.

"У малыша нет комнаты. Есть только стена с мишками и комод, он спит рядом с нами... Пока будет так, а когда вырастет, будет в одной комнате с Муслимом (сын артистки от первого брака. – Прим. ред.)", – рассказала Есмахан.

При этом артистка с уверенностью заявила, что еще родит девочку.

"Ей все на высшем уровне сделаем", – заявила Ерке Есмахан.

Также исполнительница хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" рассказала, что муж решит, когда они покажут лицо малыша.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Вместе с тем Ерке рассказала, что родила на 39-ой неделе – 23 ноября 2023 года в 3:47. По ее словам, при беременности вес достиг 72 кг, а после рождения малыша артистка стала весить 61 кг. Ее цель – вернуться к прежним 53 кг. Для этого она начала массажи, которые разрешил врач.

По словам Есмахан, малыш не пьет смесь и она кормит его сама. Артистка пока не ограничивает себя в еде, чтобы сын получил все витамины.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также у Ерке спросили, кто купает малыша, на что она ответила: "Купала бабушка, сейчас сама... Скоро сама начну делать массажи".

Кроме того, Есмахан ответила на вопрос, как семья мужа относится к ней.

"Очень великолепно, восхитительно. Что-то меня потянуло на шутки. Пожалуй, на этом прекращу (отвечать на вопросы подписчиков в Instagram-Stories. – Прим. ред.), пока лишнего не взболтнула", – заключила артистка.

Фото: Instagram/erke_esmahan

23 ноября 2023 года известные казахстанские исполнители Raim и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения первенца.

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30 ноября Ерке и Raim раскрыли имя сына. Оказалось, супруги выбрали для малыша имя Ислам. 4 декабря Есмахан поблагодарила сотрудников роддома и заявила, что вернется в этот медцентр, чтобы родить девочку.