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Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой

Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой Фото: Instagram/alsou_a
Пользователи Сети сравнили певицу Алсу с Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Певица Алсу сейчас находится в Италии. Она выкладывает оттуда фотографии. 

"Когда в Риме, загадывай желание", – говорится в подписи к фото. 

Ее поклонники заметили, что она похожа на блогера Оксану Самойлову. 

  • Алсу "потеряла" свою индивидуальность.... Уже нет той Алсу из 2000-х. Стала такой же, как все эти инстаграммные девушки, которые похожи одна на другую. Нет той индивидуальности. Жаль ...
  • Красивая, но я сразу подумала, что это Самойлова.
  • Восточная красавица.

Блогер Оксана Самойлова замужем за Джиганом. У пары четверо детей. 

Ранее певица Алсу заявила о переменах в жизни. 

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