Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой
Фото: Instagram/alsou_a
Пользователи Сети сравнили певицу Алсу с Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.
Певица Алсу сейчас находится в Италии. Она выкладывает оттуда фотографии.
"Когда в Риме, загадывай желание", – говорится в подписи к фото.
Ее поклонники заметили, что она похожа на блогера Оксану Самойлову.
- Алсу "потеряла" свою индивидуальность.... Уже нет той Алсу из 2000-х. Стала такой же, как все эти инстаграммные девушки, которые похожи одна на другую. Нет той индивидуальности. Жаль ...
- Красивая, но я сразу подумала, что это Самойлова.
- Восточная красавица.
Блогер Оксана Самойлова замужем за Джиганом. У пары четверо детей.
Ранее певица Алсу заявила о переменах в жизни.
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