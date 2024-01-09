Певицу Алсу сравнили с Оксаной Самойловой

Пользователи Сети сравнили певицу Алсу с Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Певица Алсу сейчас находится в Италии. Она выкладывает оттуда фотографии.

"Когда в Риме, загадывай желание", – говорится в подписи к фото.

Ее поклонники заметили, что она похожа на блогера Оксану Самойлову.

Алсу "потеряла" свою индивидуальность.... Уже нет той Алсу из 2000-х. Стала такой же, как все эти инстаграммные девушки, которые похожи одна на другую. Нет той индивидуальности. Жаль ...

Красивая, но я сразу подумала, что это Самойлова.

Восточная красавица.

Блогер Оксана Самойлова замужем за Джиганом. У пары четверо детей.

Ранее певица Алсу заявила о переменах в жизни.