Хейтеры накинулись на Оксану Самойлову после танца с Алсу
Фото: instagram/alsou_a
Пользователи соцсетей раскритиковали блогера Оксану Самойлову после того, как певица Алсу опубликовала видео, на котором они вдвоем исполняют танец, сообщает Zakon.kz.
Ролик артистка разместила на своей странице в Instagram 3 августа.
"Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо?! Пишите в комментариях, с кем еще из моих коллег мне надо станцевать", – написала Алсу под постом.
Видео вызвало оживленную реакцию в Сети: фанаты начали сравнивать двух звезд.
- Как красиво, когда на теле нет татуировок! Алсу красотка!
- Как можно сравнивать внешность Алсу (голубая кровь, порода) с чьей- либо…? Все остальные – на любителя.
- Алсу настоящая красавица! Натуральная, естественная красота без пластических операций. Поэтому на нее никто не похож! Она такая одна!
- Разные. Алсу женственная, а Оксана – жена Джигана!
А ранее Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому.
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