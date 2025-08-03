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Культура и шоу-бизнес

Хейтеры накинулись на Оксану Самойлову после танца с Алсу

Оксана Самойлова, Алсу, танец, критика, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 23:43 Фото: instagram/alsou_a
Пользователи соцсетей раскритиковали блогера Оксану Самойлову после того, как певица Алсу опубликовала видео, на котором они вдвоем исполняют танец, сообщает Zakon.kz.

Ролик артистка разместила на своей странице в Instagram 3 августа.

"Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо?! Пишите в комментариях, с кем еще из моих коллег мне надо станцевать", – написала Алсу под постом.

Видео вызвало оживленную реакцию в Сети: фанаты начали сравнивать двух звезд.

  • Как красиво, когда на теле нет татуировок! Алсу красотка!
  • Как можно сравнивать внешность Алсу (голубая кровь, порода) с чьей- либо…? Все остальные – на любителя.
  • Алсу настоящая красавица! Натуральная, естественная красота без пластических операций. Поэтому на нее никто не похож! Она такая одна!
  • Разные. Алсу женственная, а Оксана – жена Джигана!

А ранее Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому. 

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Айсулу Омарова
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