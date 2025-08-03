Хейтеры накинулись на Оксану Самойлову после танца с Алсу

Фото: instagram/alsou_a

Пользователи соцсетей раскритиковали блогера Оксану Самойлову после того, как певица Алсу опубликовала видео, на котором они вдвоем исполняют танец, сообщает Zakon.kz.

Ролик артистка разместила на своей странице в Instagram 3 августа. "Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо?! Пишите в комментариях, с кем еще из моих коллег мне надо станцевать", – написала Алсу под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) Видео вызвало оживленную реакцию в Сети: фанаты начали сравнивать двух звезд. Как красиво, когда на теле нет татуировок! Алсу красотка!

Как можно сравнивать внешность Алсу (голубая кровь, порода) с чьей- либо…? Все остальные – на любителя.

Алсу настоящая красавица! Натуральная, естественная красота без пластических операций. Поэтому на нее никто не похож! Она такая одна!

Разные. Алсу женственная, а Оксана – жена Джигана! А ранее Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому.



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