Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою гибкость, сообщает Zakon.kz.
Видео с занятий йогой она поделилась в Instagram 2 июля 2024 года.
"Я гибкая, меня окружает красота, я прекрасна", – написала под публикацией Баян Алагузова.
Фолловеры были поражены гибкостью продюсера. Они отметили, что не всем дано так выглядеть в 50 лет:
- "Только восхищение".
- "Огонь, гибкость, грация".
- "Супер гибкость, красотка".
- "Сколько интересно ей лет? Прекрасно выглядит".
- "Не всем дано в таком возрасте так выглядеть, респект и уважение".
- "Оставайтесь такой же красивой и пластичной, супер! Как всегда восхищаюсь".
7 июня 2024 года стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. А 28 июня известные алматинские адвокаты Олег и Анна Черновы раскрыли имя человека, с которым судится продюсер. Ею оказалась казахстанский журналист и писатель Дана Орманбаева, на которую в середине апреля завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript