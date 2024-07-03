Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою гибкость, сообщает Zakon.kz.

Видео с занятий йогой она поделилась в Instagram 2 июля 2024 года.

"Я гибкая, меня окружает красота, я прекрасна", – написала под публикацией Баян Алагузова.

Фолловеры были поражены гибкостью продюсера. Они отметили, что не всем дано так выглядеть в 50 лет:

"Только восхищение".

"Огонь, гибкость, грация".

"Супер гибкость, красотка".

"Сколько интересно ей лет? Прекрасно выглядит".

"Не всем дано в таком возрасте так выглядеть, респект и уважение".

"Оставайтесь такой же красивой и пластичной, супер! Как всегда восхищаюсь".

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7 июня 2024 года стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. А 28 июня известные алматинские адвокаты Олег и Анна Черновы раскрыли имя человека, с которым судится продюсер. Ею оказалась казахстанский журналист и писатель Дана Орманбаева, на которую в середине апреля завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений.