Киркоров пожертвовал деньги благотворительной организации в Белгороде

Король российской эстрады Филипп Киркоров, который в последнее время был в опале решил реабилитироваться. перечислил 5 млн рублей на счет благотворительной организации в Белгороде "Синяя птица", сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС эти средства организация, здание которой получило повреждения в результате обстрела Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года, направит на покупку пособий, материалов для занятий и оборудование актового зала, необходимой мебели.

Отмечается, что "Синяя птица" - благотворительная организация, основанная в Белгородской области для помощи семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Ранее сообщалось, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной "голой" вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря 2023 года Киркоров выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.