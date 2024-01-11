Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Новая Глюкоза?": Инстасамка заинтересовала фото с Фадеевым

"Новая Глюкоза?": Инстасамка заинтересовала фото с Фадеевым Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Инстасамка заинтриговала пользователей Сети, опубликовав фотографию с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 10 января 2024 года на личной странице исполнительницы в Instagram.

"Загадала желание между двумя лучшими продюсерами России, какое – не скажу".Инстасамка

В кадре эпатажная певица стоит в центре. Ее окружают Максим Фадеев и супруг Инстасамки, продюсер Moneyken.

Фадеев в комментариях поддержал тиктокера:

"Тоже не знаю, какое, но гарантирую: оно сбудется".

Комментаторы неоднозначно восприняли подобное известие.

Многие из подписчиков усомнились в возможностях Moneyken и посчитали неуместным подобное сравнение.

Другие же оставили ряд предположений:

  • Это же будет новая Глюкоза.
  • Серебро возвращается?

Материал по теме

Максим Фадеев перезапускает "Глюкозу" без Ионовой из-за "голой вечеринки"

Эти высказывания весьма небезосновательны.

Не так давно Фадеев заявил, что более не хочет работать и вообще ассоциироваться с Глюкозой.

Материал по теме

Глюкоза после скандала с "голой" вечеринкой покинула Россию

Это произошло после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Читайте также

Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности
У нас все хорошо: Рахат Турлыханов с женой обратились к общественности
Баян Алагузова о юбилее: Очередной день
Очередной день: Баян Алагузова высказалась о своем 50-летнем юбилее
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: