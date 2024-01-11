"Новая Глюкоза?": Инстасамка заинтересовала фото с Фадеевым
Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Инстасамка заинтриговала пользователей Сети, опубликовав фотографию с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, сообщает Zakon.kz.
Снимок был опубликован 10 января 2024 года на личной странице исполнительницы в Instagram.
"Загадала желание между двумя лучшими продюсерами России, какое – не скажу".Инстасамка
В кадре эпатажная певица стоит в центре. Ее окружают Максим Фадеев и супруг Инстасамки, продюсер Moneyken.
Фадеев в комментариях поддержал тиктокера:
"Тоже не знаю, какое, но гарантирую: оно сбудется".
Комментаторы неоднозначно восприняли подобное известие.
Многие из подписчиков усомнились в возможностях Moneyken и посчитали неуместным подобное сравнение.
Другие же оставили ряд предположений:
- Это же будет новая Глюкоза.
- Серебро возвращается?
Эти высказывания весьма небезосновательны.
Не так давно Фадеев заявил, что более не хочет работать и вообще ассоциироваться с Глюкозой.
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