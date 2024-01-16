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Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына

Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Известный казахстанский певец, солист ансамбля "МузАРТ" Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына Адилета. Поклонники отметили, что наследник – копия артиста, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с сыном Майгазиев опубликовал сегодня, 16 января 2024 года, в Instagram.

Поклонники были удивлены, что у артиста есть взрослый сын. Также они отметили, что Адилет – копия отца:

  • "Как прекрасно".
  • "Как будто братишка".
  • "Сакен ага, сын – ваша копия".
  • "Какие прекрасные отец и сын!"
  • "Ты – прекрасный сын, муж, отец, друг".
  • "Дети – твое богатство. Пусть будут здоровы, брат Сакен".
  • "Я подумала, что это брат и братишка. Копия, особенно – прическа".
  • "Уау, у вас, оказывается, есть взрослый сын! Пусть оправдает все ваши надежды".

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31 августа 2023 года Сакен Майгазиев опубликовал трогательный пост, который посвятил жене. Подробности по ссылке.

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