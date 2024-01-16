Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына
Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Известный казахстанский певец, солист ансамбля "МузАРТ" Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына Адилета. Поклонники отметили, что наследник – копия артиста, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик с сыном Майгазиев опубликовал сегодня, 16 января 2024 года, в Instagram.
Поклонники были удивлены, что у артиста есть взрослый сын. Также они отметили, что Адилет – копия отца:
- "Как прекрасно".
- "Как будто братишка".
- "Сакен ага, сын – ваша копия".
- "Какие прекрасные отец и сын!"
- "Ты – прекрасный сын, муж, отец, друг".
- "Дети – твое богатство. Пусть будут здоровы, брат Сакен".
- "Я подумала, что это брат и братишка. Копия, особенно – прическа".
- "Уау, у вас, оказывается, есть взрослый сын! Пусть оправдает все ваши надежды".
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