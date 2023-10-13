Солист "МузАРТ" попал в ДТП

Казахстанский музыкант, солист ансамбля "МузАРТ" Сакен Майгазиев попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель сообщил подписчикам в Stories на странице в Instagram 12 октября 2023 года и разместил видео с места происшествия.

К счастью, никто не пострадал.

По словам Майгазиева, такая ситуация произошла, когда он направлялся в Сарыагаш.

"Всевышний уберег. Дорога узкая, машин много", – заявил он.

Также музыкант призвал всех быть осторожными на дорогах.

31 августа 2023 года Майгазиев опубликовал трогательный пост, адресованный жене Динаре.