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Солист "МузАРТ" попал в ДТП

Солист "МузАРТ" попал в ДТП Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский музыкант, солист ансамбля "МузАРТ" Сакен Майгазиев попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель сообщил подписчикам в Stories на странице в Instagram 12 октября 2023 года и разместил видео с места происшествия.

К счастью, никто не пострадал.

По словам Майгазиева, такая ситуация произошла, когда он направлялся в Сарыагаш.

"Всевышний уберег. Дорога узкая, машин много", – заявил он.

Также музыкант призвал всех быть осторожными на дорогах.

31 августа 2023 года Майгазиев опубликовал трогательный пост, адресованный жене Динаре.

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Анастасия Московчук
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