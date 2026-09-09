Сакен Майгазиев после рождения внучки "нашел" себе новую работу
Фото: Instagram/saken_maigaziyev
Казахстанский певец и солист группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев опубликовал видео с внучкой, назвав заботу о ней своей главной работой, сообщает Zakon.kz.
Пост на своей странице в Instagram артист разместил сегодня, 9 сентября 2026 года.
"Сейчас моя работа – заниматься внуками. За это бесконечно благодарю Бога. Желаю и вам испытать радость быть бабушкой и дедушкой".Сакен Майгазиев
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В июне 2026 года Майгазиев впервые стал дедушкой – у его сына Адилета и невестки Адии родилась дочь. Девочку назвали Әдемі (Әдемі Әділетқызы).
О том, что в семье Сакена Майгазиева произошло важное событие – женился его старший сын Адилет, мы писали 7 июня 2025 года.
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