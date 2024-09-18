Иосиф Пригожин "нашел" брата
Судя по опубликованному фото, Агаларов подстригся налысо.
"Ну как вам?" – написал Эмин под снимком, обращаясь к своей аудитории.
В числе первых на публикацию отреагировал Иосиф Пригожин, который давно является обладателем такой же "прически". Он коротко написал: "Брат", сопроводив комментарий катающимся по полу от смеха смайликами.
А эстрадный певец Владимир Пресняков отметил: "Эмин, ты похож на Фадеева".
В целом, подписчики азербайджанского предпринимателя неоднозначно отреагировали на его смену имиджа, причем большинство – отрицательно:
- "Честно, не очень".
- "Как-то непривычно".
- "Нет, это же фотошоп?"
- "Нет! Пожалуйста, нет".
- "Очень взрослит, нет, не нужно".
- "Круто, я тоже так хочу, никак не решусь".
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