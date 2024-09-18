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Иосиф Пригожин "нашел" брата

Иосиф Пригожин &quot;нашел&quot; брата, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:39 Фото: Instagram/prigozhin_iosif, Instagram/eminofficial
Один из богатейших азербайджанцев – певец и предприниматель Эмин Агаларов (Emin) кардинально сменил имидж. В своем Instagram он опубликовал фото, где предстал с новой "прической". На публикацию отреагировал музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному фото, Агаларов подстригся налысо.

"Ну как вам?" – написал Эмин под снимком, обращаясь к своей аудитории.

В числе первых на публикацию отреагировал Иосиф Пригожин, который давно является обладателем такой же "прически". Он коротко написал: "Брат", сопроводив комментарий катающимся по полу от смеха смайликами.

А эстрадный певец Владимир Пресняков отметил: "Эмин, ты похож на Фадеева".

В целом, подписчики азербайджанского предпринимателя неоднозначно отреагировали на его смену имиджа, причем большинство – отрицательно:

  • "Честно, не очень".
  • "Как-то непривычно".
  • "Нет, это же фотошоп?"
  • "Нет! Пожалуйста, нет".
  • "Очень взрослит, нет, не нужно".
  • "Круто, я тоже так хочу, никак не решусь".

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26 августа 2024 года Эмин Агаларов поздравил первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву с юбилеем. Он пожелал бывшей теще здоровья, счастья, сил и всего самого наилучшего.

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