Иосиф Пригожин "нашел" брата

Один из богатейших азербайджанцев – певец и предприниматель Эмин Агаларов (Emin) кардинально сменил имидж. В своем Instagram он опубликовал фото, где предстал с новой "прической". На публикацию отреагировал музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному фото, Агаларов подстригся налысо.

"Ну как вам?" – написал Эмин под снимком, обращаясь к своей аудитории.

В числе первых на публикацию отреагировал Иосиф Пригожин, который давно является обладателем такой же "прически". Он коротко написал: "Брат", сопроводив комментарий катающимся по полу от смеха смайликами.

А эстрадный певец Владимир Пресняков отметил: "Эмин, ты похож на Фадеева".

В целом, подписчики азербайджанского предпринимателя неоднозначно отреагировали на его смену имиджа, причем большинство – отрицательно:

"Честно, не очень".

"Как-то непривычно".

"Нет, это же фотошоп?"

"Нет! Пожалуйста, нет".

"Очень взрослит, нет, не нужно".

"Круто, я тоже так хочу, никак не решусь".

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