Депутат о кино за бюджетные деньги: Большую часть средств делят между собой

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев на пленарном заседании палаты 17 января 2024 года раскритиковал качество фильмов, снимаемых за счет бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Даулет Мукаев поднял вопрос финансирования отечественного кино. По его словам, несмотря на то, что на эту сферу выделяются большие средства, отдача незначительная.

"Похоже, что большая часть средств, выделяемых государством, делится "между собой", так как фильмы Национального центра поддержки кино не востребованы и не поддерживаются народом. Фактически мы выливаем миллионы тенге из государственной казны в песок. Например, за 2019-2023 годы на съемки 100 отечественных фильмов было выделено около 23 млрд тенге. Самое интересное, что все эти средства освоены на 100%. Отчеты сданы и фильмы были сняты. Но для наглядности: кассовые сборы фильма "Время патриотов" за 1 млрд тенге составили всего 10 млн тенге. Это всего лишь 1% от потраченной суммы. Или другой пример: кассовые сборы фильма "Боксер" с бюджетом 900 млн тенге составили всего 25 млн тенге. Вы знаете, что идея фильма – об олимпийском чемпионе Сапиеве. Но фильм был очень низкого качества и не произвел впечатления на зрителей", – указал он.

Депутат привел в пример и картину "Лето 1941-го" с бюджетом в 700 млн тенге, из которых через кассовые сборы вернулись всего 2 млн, что в 350 раз меньше потраченной суммы.

"На съемки фильма "Жизнь" потратили 500 млн тенге, но возвращено через кассовые сборы всего 650 тыс. тенге. Учитывая, что билеты в кинотеатрах стоят 2 тыс. тенге, можно рассчитать, что фильм посмотрели 325 человек. Получается, мы потратили полмиллиарда тенге из бюджета для 325 человек?" – задается вопросами мажилисмен.

Фото: Instagram/daulet_mukayev

Из этого Даулет Мукаев сделал вывод, что фильмы, снятые на госсредства, не пользуются популярностью у населения, и призвал контролировать расходование этих средств.

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