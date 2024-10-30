Депутат об объектах на ЭКСПО: Перекладываем бюджетные деньги из одного кармана в другой

Депутат Мажилиса Жексенбай Дуйсенбаев 30 октября 2024 года на пленарном заседании палаты предложил передать соответствующие площади на ЭКСПО в доверительное управление государственным и квазигосударственным организациям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что АО "Национальная компания "QazExpoCongress" давно вызывает определенные вопросы.

"Сдавая в аренду 100% площадей по, так называемым, столичным тарифам, оно не приносит в бюджет ни одного тенге. Более того, на аренду помещений QazExpoCongress направляется бюджет ряда квазигосударственных предприятий, таких как "Астана Хаб", который тратит из республиканского бюджета на аренду этих помещений порядка 2 млрд тенге в год. Получается, что мы перекладываем бюджетные деньги из одного кармана в другой, где они, в буквальном смысле, оседают и пропадают", – заявил Жексенбай Дуйсенбаев.

По его словам, депутаты при рассмотрении бюджета предлагали перенаправить эти средства на другие нужды и передать соответствующие площади в доверительное управление государственным и квазигосударственным организациям, без выделения средств на их содержание.

"Как вы относитесь к таким предложениям? И почему при полной загрузке предприятие до сих пор не приносит доход?", – спросил Жексенбай Дуйсенбаев.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил, что эффективное управление объектами, находящимися на территории ЭКСПО, является ключевой задачей подведомственной организации QazExpoCongress.

"Что касается вопросов эффективности и самоокупаемости, то хочу вас проинформировать: с 2023 года компания полностью вышла на самодостаточный, безубыточный уровень. Например, эксплуатационные расходы в 2023 году составили порядка 11 млрд тенге, и компания покрыла их за свой счет, не получив из бюджета ни одной дотационной копейки", – сказал глава Минторговли.

Он подчеркнул, что для передачи этих площадей организациям гос- и квазигоссектора нужно учитывать два ключевых момента.

"Во-первых, экономическая целесообразность: если бы, например, "Астана Хаб" арендовал площади по рыночным ставкам, стоимость составила бы 4 млрд тенге. Но самое главное – это технологическая связанность объектов: они образуют единую территорию с общей инфраструктурой, и их разделение значительно увеличило бы расходы и создало бы технологические сложности. Во-вторых, вряд ли какая-либо из этих организаций получила бы разрешение от АЗРК на осуществление хозяйственно-эксплуатационной деятельности. В связи с этим мы считаем, что нахождение объектов под управлением QazExpoCongress является наиболее оптимальным способом хозяйствования на данной территории", – озвучил Арман Шаккалиев.

Ранее депутат Павел Казанцев раскритиковал хроническое неисполнение бюджета.