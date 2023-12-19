Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла прокуратура

Прокуратура Алматы начала досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку национального кино, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря, сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств.





"По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", – говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что деньги были выделены из бюджета на поддержку национального кино. О каком фильме идет речь и кто фигурирует в числе подозреваемых, в прокуратуре пока не сообщили.

По итогам проверки начали досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас его ведет Департамент экономических расследований по Алматы.

Ранее хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".