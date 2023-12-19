Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла прокуратура

Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла прокуратура Фото: pixabay
Прокуратура Алматы начала досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку национального кино, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря, сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств.


"По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", – говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что деньги были выделены из бюджета на поддержку национального кино. О каком фильме идет речь и кто фигурирует в числе подозреваемых, в прокуратуре пока не сообщили.

По итогам проверки начали досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас его ведет Департамент экономических расследований по Алматы.

Ранее хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".

Читайте также

Аким Шымкента высказался о трагедии во дворце "Фосфорник"
Аким Шымкента высказался о трагедии во дворце "Фосфорник"
Алматинцы ощутили землетрясение в 2 балла
Алматинцы ощутили землетрясение в два балла
Легализация незаконных построек, операция Ильина и гибель студента – главное к утру
Легализация незаконных построек, операция Ильина и гибель студента – главное к утру
Никита Дробны
Казахфильм Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: