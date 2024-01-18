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Как живет Лолита после "голой" вечеринки

Как живет Лолита после "голой" вечеринки Фото: Instagram.com/lolitamilyavskaya/
Российская дива Лолита Милявская после участия в "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой и оставшаяся без концертов отметила, что рассчитывает на пенсию, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Ридус" артистка пошутила о том, где теперь будет зарабатывать на жизнь. "Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее - шутка", - сказала Лолита.

Исполнительница в соцсетях отмечает, что теперь живет скромной жизнью пенсионерки, занимается домашним хозяйством и уделяет много времени своей дочери.

Как отмечает издание, после появления Милявской на "голой вечеринке", несмотря на то, что она записала видео с извинениями, организаторы начали отменять её концерты в России один за другим. Только на днях было отменено выступление Лолиты в Омске 27 марта, запланированный на 2 апреля концерт в Новосибирске тоже исчез с афиш.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой.

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