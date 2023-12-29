Лолита взялась за швабру после "голой" вечеринки

Российская эстрадная певица Лолита Милявская в очередной раз обратилась к общественности после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Теперь певица, лишившаяся концертной работы, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Об этом она сообщила 28 декабря 2023 года на странице в Instagram.

В своем обращении телеведущая выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес.

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой… А еще скоро весна и кусты надо подрезать…" – сказано в подписи к видео.

Примечательно, что большинство комментаторов выступают за Милявскую и предлагают ей перестать оправдываться.

Билан и Лолита – два человека на этой вечеринке, которые попали под раздачу ни за что. Лолита всегда была эпатажной, в том числе и за это тоже ее любит зритель. Очень хочется, чтобы все поскорее встало на свои места.

Лолита всю жизнь в откровенных нарядах и никого не беспокоило, что за кипишь вдруг?

Лолита, зачем вы вообще оправдываетесь? Вам не надо оправдываться, это ваша личная жизнь.

Вы замечательная певица и замечательный человек, не надо себя стыдиться.

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В декабре многие звезды шоу-бизнеса приняли участие в "голой" вечеринке Ивлеевой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой общественный резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки "пропаганды ЛГБТ".

Первое видео Лолита записала 23 декабря. Тогда она заявила, что нельзя обижаться на чужое чувство юмора или отсутствие такового.

Второе видео было записано уже 26 декабря. Тогда она рассказала, почему приняла решение участвовать в скандальной вечеринке и как сейчас расстроена неожиданным хейтом в ее сторону.