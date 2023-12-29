Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лолита взялась за швабру после "голой" вечеринки

Лолита взялась за швабру после "голой" вечеринки Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Российская эстрадная певица Лолита Милявская в очередной раз обратилась к общественности после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Теперь певица, лишившаяся концертной работы, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Об этом она сообщила 28 декабря 2023 года на странице в Instagram.

В своем обращении телеведущая выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес.

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой… А еще скоро весна и кусты надо подрезать…" – сказано в подписи к видео.

Примечательно, что большинство комментаторов выступают за Милявскую и предлагают ей перестать оправдываться.

  • Билан и Лолита – два человека на этой вечеринке, которые попали под раздачу ни за что. Лолита всегда была эпатажной, в том числе и за это тоже ее любит зритель. Очень хочется, чтобы все поскорее встало на свои места.
  • Лолита всю жизнь в откровенных нарядах и никого не беспокоило, что за кипишь вдруг?
  • Лолита, зачем вы вообще оправдываетесь? Вам не надо оправдываться, это ваша личная жизнь.
  • Вы замечательная певица и замечательный человек, не надо себя стыдиться.
  • Лолита носила прозрачные комбинезоны еще до перестройки, почему все шумят сейчас?

Материал по теме

Певица Лолита озадачила поклонников в откровенном купальнике

В декабре многие звезды шоу-бизнеса приняли участие в "голой" вечеринке Ивлеевой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой общественный резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки "пропаганды ЛГБТ".

Первое видео Лолита записала 23 декабря. Тогда она заявила, что нельзя обижаться на чужое чувство юмора или отсутствие такового.

Второе видео было записано уже 26 декабря. Тогда она рассказала, почему приняла решение участвовать в скандальной вечеринке и как сейчас расстроена неожиданным хейтом в ее сторону.

Читайте также

Арман Давлетяров выпустит книгу о маме
Арман Давлетяров выпустит книгу о маме
Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана
Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию
Анастасия Московчук
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: