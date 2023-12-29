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В Москве прошел суд над Настей Ивлеевой из-за "голой" вечеринки

блогер Фото: скриншот видео
Российского блогера Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации RT, Лефортовский суд Москвы постановил, что в ходе проведения тусовки был нарушен общественный порядок: пропагандировались ЛГБТ-отношения, гости матерились и были почти голые.

21 декабря 2023 года Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд. 24 декабря популярный блогер записала официальное видеообращение, в котором извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки.

После этого мероприятия стало известно, что Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря Филипп Киркоров впервые выступил с заявлением. По словам народного артиста РФ, "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Но, как отметил король эстрады, он "не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел".

Позднее стало известно, что с Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки.

27 декабря Ивлеева со слезами на глазах вновь обратилась к россиянам.

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