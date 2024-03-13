Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лолита впервые вышла на публику после "голой" вечеринки

Лолита впервые вышла на публику после &quot;голой&quot; вечеринки, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:08 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Российская эстрадная певица Лолита Милявская порадовала поклонников выходом в свет. Долгое время актриса была лишена возможности публичных выступлений после участия в скандальной "голой" вечеринки, сообщает Zakon.kz.

И сегодня, 13 марта 2024 года, исполнительница хита "На Титанике" стала участницей пресс-завтрака МУЗ-ТВ.

Кадры с ее участием появились на страничке женского журнала в Instagram. Также отмечено, что Милявская станет ведущей главного музыкального события шоу-бизнеса.

Комментаторы с восторгом приняли это известие.

  • Наконец-то! Лолита классная! А промахи и ошибки бывают у всех.
  • Ну наконец-то!! Милая, вперед! Мы тебя любим!
  • Она самая настоящая.
  • Она была и будет лучшей.
  • Красивая, стильная.
  • Лолита, рада видеть тебя снова.
  • Ну вот, жизнь налаживается. Стоило просто взять паузу, – отмечают пользователи Сети.

Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:08
Лолита показала, чем занимается после отмены концертов
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:08

Также телеведущая не унывала и показывала подписчикам, чем занимается на вынужденных "каникулах".

Читайте также

Что стало главным символом Наурыза в Казахстане
Что стало главным символом Наурыза в Казахстане
Пугачева заработала миллионы на новом альбоме
Алла Пугачёва заработала миллионы на новом альбоме
Кайрат Нуртас признался в любви к поклонникам
Кайрат Нуртас признался в любви к поклонникам
Анастасия Московчук
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: