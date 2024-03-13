Лолита впервые вышла на публику после "голой" вечеринки

Российская эстрадная певица Лолита Милявская порадовала поклонников выходом в свет. Долгое время актриса была лишена возможности публичных выступлений после участия в скандальной "голой" вечеринки, сообщает Zakon.kz.

И сегодня, 13 марта 2024 года, исполнительница хита "На Титанике" стала участницей пресс-завтрака МУЗ-ТВ.

Кадры с ее участием появились на страничке женского журнала в Instagram. Также отмечено, что Милявская станет ведущей главного музыкального события шоу-бизнеса.

Комментаторы с восторгом приняли это известие.

Наконец-то! Лолита классная! А промахи и ошибки бывают у всех.

Ну наконец-то!! Милая, вперед! Мы тебя любим!

Она самая настоящая.

Она была и будет лучшей.

Красивая, стильная.

Лолита, рада видеть тебя снова.

Ну вот, жизнь налаживается. Стоило просто взять паузу, – отмечают пользователи Сети.

Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию.

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Также телеведущая не унывала и показывала подписчикам, чем занимается на вынужденных "каникулах".