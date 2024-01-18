Уилл Смит показал маму в день ее 87-летия
Фото: Instagram/willsmith
Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Уилл Смит опубликовал совместный снимок с мамой и поздравил ее с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
В кадре главный исполнитель фильма "Я – легенда" смеется с мамой, сидя на диване.
Публикация была размещена на странице в Instagram 18 января 2024 года.
"С днем рождения, мама! 87 сегодня. Нет ничего лучше, чем смеяться с тобой", – гласит подпись к снимку.
Верные поклонники присоединились к поздравлениям.
Актер нечасто радует подписчиков семейными фотографиями. Год назад Смит также поздравлял маму через соцсети.
В конце 2023 года Смит посетил сверхгород будущего в Саудовской Аравии. Обладатель двух премий "Грэмми" пришел в восторг от первого посещения одного из самых амбициозных архитектурных проектов XXI века.
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