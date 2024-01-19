Комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах
В центре внимания артист оказался после сольного концерта. Тогда комик пошутил, что для мужчин вступить в интимную близость с противоположным полом – большой стресс, при этом девушкам можно расслабиться и получаться удовольствие.
Особое внимание зрителей привлекло продолжение. "Засыпала где-то на перроне, а проснулась, уже чух-чучух, чух-чучух", – парировал он.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) РФ Екатерина Мизулина незамедлительно отреагировала и сочла шутку пропагандой насилия.
Материал по теме
Сам Воля считает, что его неудачную шутку "вырвали из контекста".
Примечательно, что это не первый случай, когда ведущего публично упрекнули за неуместные высказывания о девушках.
Теперь же в комментариях под публикацией началось активное обсуждение новой шутки Павла.
- Почему от вас исходит такая пропаганда, как секс без согласия женщины? Это низко и некрасиво.
- В следующий раз, когда такую ржаку про женщин придумывать будете, мысленно представляйте, что это с вашей женой происходит.
- Потом Павел будет вещать в разных интервью про семейные ценности и о том, как любит свою жену. Так вот, Павел, человек, который искренне любит, не может так подло и низко шутить про других девушек и женщин.
- Когда казалось, что Воля пробил дно, но снизу постучали.
- Вроде не маргинал и образован, а изо рта льются помои на зрителей.
- Отвратительная и неуместная шутка. Вы должны извиниться!
- Пора обратно в Пензу.
- От этих шуток уже пахнет нафталином.
- Павел, куда делось ваше чувство юмора. Столько зрителей собрали на такой примитив, – неустанно пишут читатели.
В свою очередь, преданные фанаты призывают злопыхателей успокоиться и понять, что это всего лишь юмор.