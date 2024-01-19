Комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах

Не так давно российского юмориста Павла Волю уличили в неуважении к противоположному полу. Шоумен уже пояснил ситуацию, но пользователи продолжают без остановки оставлять злостные комментарии, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания артист оказался после сольного концерта. Тогда комик пошутил, что для мужчин вступить в интимную близость с противоположным полом – большой стресс, при этом девушкам можно расслабиться и получаться удовольствие.

Особое внимание зрителей привлекло продолжение. "Засыпала где-то на перроне, а проснулась, уже чух-чучух, чух-чучух", – парировал он.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) РФ Екатерина Мизулина незамедлительно отреагировала и сочла шутку пропагандой насилия.

Материал по теме Павла Волю заподозрили в пропаганде насилия над женщинами

Сам Воля считает, что его неудачную шутку "вырвали из контекста".

Примечательно, что это не первый случай, когда ведущего публично упрекнули за неуместные высказывания о девушках.

Материал по теме Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана

Теперь же в комментариях под публикацией началось активное обсуждение новой шутки Павла.

Почему от вас исходит такая пропаганда, как секс без согласия женщины? Это низко и некрасиво.

В следующий раз, когда такую ржаку про женщин придумывать будете, мысленно представляйте, что это с вашей женой происходит.

Потом Павел будет вещать в разных интервью про семейные ценности и о том, как любит свою жену. Так вот, Павел, человек, который искренне любит, не может так подло и низко шутить про других девушек и женщин.

Когда казалось, что Воля пробил дно, но снизу постучали.

Вроде не маргинал и образован, а изо рта льются помои на зрителей.

Отвратительная и неуместная шутка. Вы должны извиниться!

Пора обратно в Пензу.

От этих шуток уже пахнет нафталином.

Павел, куда делось ваше чувство юмора. Столько зрителей собрали на такой примитив, – неустанно пишут читатели.

В свою очередь, преданные фанаты призывают злопыхателей успокоиться и понять, что это всего лишь юмор.