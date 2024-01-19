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Комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах

Комментаторы всерьез ополчились на Павла Волю за шутку о женщинах Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Не так давно российского юмориста Павла Волю уличили в неуважении к противоположному полу. Шоумен уже пояснил ситуацию, но пользователи продолжают без остановки оставлять злостные комментарии, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания артист оказался после сольного концерта. Тогда комик пошутил, что для мужчин вступить в интимную близость с противоположным полом – большой стресс, при этом девушкам можно расслабиться и получаться удовольствие.

Особое внимание зрителей привлекло продолжение. "Засыпала где-то на перроне, а проснулась, уже чух-чучух, чух-чучух", – парировал он.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) РФ Екатерина Мизулина незамедлительно отреагировала и сочла шутку пропагандой насилия.

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Сам Воля считает, что его неудачную шутку "вырвали из контекста".

Примечательно, что это не первый случай, когда ведущего публично упрекнули за неуместные высказывания о девушках.

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Теперь же в комментариях под публикацией началось активное обсуждение новой шутки Павла.

  • Почему от вас исходит такая пропаганда, как секс без согласия женщины? Это низко и некрасиво.
  • В следующий раз, когда такую ржаку про женщин придумывать будете, мысленно представляйте, что это с вашей женой происходит.
  • Потом Павел будет вещать в разных интервью про семейные ценности и о том, как любит свою жену. Так вот, Павел, человек, который искренне любит, не может так подло и низко шутить про других девушек и женщин.
  • Когда казалось, что Воля пробил дно, но снизу постучали.
  • Вроде не маргинал и образован, а изо рта льются помои на зрителей.
  • Отвратительная и неуместная шутка. Вы должны извиниться!
  • Пора обратно в Пензу.
  • От этих шуток уже пахнет нафталином.
  • Павел, куда делось ваше чувство юмора. Столько зрителей собрали на такой примитив, – неустанно пишут читатели.

В свою очередь, преданные фанаты призывают злопыхателей успокоиться и понять, что это всего лишь юмор.

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Воля Павел
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