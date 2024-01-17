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Павла Волю заподозрили в пропаганде насилия над женщинами

комика обвинили в пропаганде насилия Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) РФ Екатерина Мизулина сочла пропагандой насилия шутку комика и телеведущего Павла Воли о спящей женщине, сообщает Zakon.kz.

В Telegram Мизулина опубликовала фрагмент из выступления Воли, а также отрывок из фильма "Непосредственно Каха" с оправданием изнасилования и ролик блогерши, которая обвинила женщин в том, что те якобы провоцируют мужчин на сексуальное насилие откровенными нарядами.

"Все это – звенья одной цепи и пример безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия как такового", – написала Мизулина.

По ее словам, Воля шутит о насилии в сомнительной форме. Также, по словам Мизулиной, к ней обращаются жертвы насилия, которых подобный контент расстраивает.

Между тем, Павел Воля написал в Телеграм, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста".

"Пока все СМИ просто перепечатывают новости о "шутке об изнасиловании", которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста. Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв", – пояснил комик.

Кроме того, Павел Воля посоветовал посмотреть полную версию стендапа, а также добавил, что не видит в насилии "ничего смешного".

"Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное "чух-чух", – резюмировал юморист.

Ранее сообщалось, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной "голой" вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

26 декабря 2023 года Киркоров выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.

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