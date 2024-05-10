Баян Алагузова продолжает делиться фотографиями из США

Известный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова продолжает делиться фотографиями из Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 мая 2024 года, она опубликовала в Instagram три снимка, сделанные в Лос-Анджелесе на фоне высоток с мамой Гульжамал Мухитденовой, мужем Турсеном и младшей дочерью Айару. Публикацию продюсер решила подписать лаконично – смайликом в виде алого сердца.

Фолловеры Баян Алагузовой отметили, что она с мужем – красивая пара, и пожелали им счастья:

"Красивая пара".

"Бабушка, мама, дочь – как красиво смотрится".

"Какие вы все приятные, красивые, счастливые".

"Классно! Мама везде с вами – это дорогого стоит".

"Самое счастливое время – это когда родители в здравии и рядом!"

"Такая красивая пара, счастья, благополучия! Баяшка вместе с Турсеном все трудности победила, всех благ!"

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О том, что Баян Алагузова с семьей уехала в США, стало известно 7 мая 2024 года из публикаций продюсера в соцсетях.