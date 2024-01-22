"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал совместное фото с Пласидо Доминго и сердечно поздравил тенора с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Величайшего тенора ХХ века поздравил с днем рождения на своей страничке в социальных сетях популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген через несколько дней после того, как было опубликовано видео их дуэта.





Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash





"Маэстро, поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю вас всего наилучшего и долгой жизни, и крепкого здоровья вам и всем, кого вы любите. Спасибо вам за исполненную детскую мечту", – написал под фото Димаш.





21 января легендарному тенору Пласидо Доминго исполнилось 83 года. Накануне Доминго и Димаш феерично исполнили дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года "Искатели жемчуга" в финале международного проекта Virtuosos V4+.