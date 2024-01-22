Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием

"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал совместное фото с Пласидо Доминго и сердечно поздравил тенора с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Величайшего тенора ХХ века поздравил с днем рождения на своей страничке в социальных сетях популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген через несколько дней после того, как было опубликовано видео их дуэта.


Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash


"Маэстро, поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю вас всего наилучшего и долгой жизни, и крепкого здоровья вам и всем, кого вы любите. Спасибо вам за исполненную детскую мечту", – написал под фото Димаш.


21 января легендарному тенору Пласидо Доминго исполнилось 83 года. Накануне Доминго и Димаш феерично исполнили дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года "Искатели жемчуга" в финале международного проекта Virtuosos V4+.

Читайте также

Племянница Динары Сатжан запела
Племянница Динары Сатжан запела
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Айсулу Омарова
Кудайберген Димаш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
комплексы Искандер
Ситуация в Украине: Минск получил от РФ комплексы "Искандер", в ВСУ опасаются завозить истребители F-16
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: