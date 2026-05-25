Димаша Кудайбергена поздравил Пласидо Доминго

24 мая великий маэстро Пласидо Доминго поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Один из величайших теноров современности, чей гений признали как любители классической музыки, так и мировые критики, находится в хорошем расположении духа и в ожидании чемпионата мира по футболу. Об этом 85-летний тенор сказал, обращаясь к Димашу Кудайбергену с поздравлением.

"Я очень надеюсь увидеть тебя в скором времени, потому что приближается чемпионат мира. Мы говорили, что это будет отличная возможность увидеться", – напомнил он молодому коллеге их предварительную договоренность.

Поклонники Димаша из разных стран продолжают отправлять поздравления на его странице в Instagram.