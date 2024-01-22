Филипп Киркоров задолжал налоговикам почти 8 млн рублей

Суд в Москве взыскал с короля российской эстрады Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам. Артист задолжал налоговикам почти 8 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 22 января 2024 года, из официального Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции.

"Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу Инспекции федеральной налоговой службы №9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей, а также государственной пошлины в доход бюджета Москвы в размере 24 032 рублей 46 копеек", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 22 января судебный приказ в законную силу не вступил.

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