92-летнего отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Бедроса Киркорова, отца "короля" российской эстрады, обманули на 3,5 млн рублей (почти 18 млн тенге). Деньги он не может вернуть уже год, сообщает Zakon.kz.

По данным SHOT, в июне 2023 года он занял крупную сумму некоему "успешному бизнесмену", с которым познакомился за несколько месяцев до этого. И 14 июня он взял в долг у Киркорова-старшего 3,5 млн рублей. Для "надежности" написал расписку, в которой обещал вернуть долг до 10 октября прошлого года.

"В настоящее время известно, что в марте 2024 года по решению суда он признан банкротом. Кроме того, на него не оформлено никакое имущество, нет банковских счетов. Есть все основания полагать, что Б. не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся", – рассказал адвокат Киркорова Олег Кулагин.

Бедрос Киркоров написал на бизнесмена заявление в полицию. Артист требует привлечь его к ответственности по статье "Мошенничество". Где сейчас скрывается заемщик, неизвестно.

Отцу Филиппа Киркорова Бедросу 2 июня 2024 года исполнилось 92 года.