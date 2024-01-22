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"Королеву марафонов" Елену Блиновскую хотят заключить под стражу

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую хотят заключить под стражу Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Следственный комитет России требует отправить Елену Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста, сообщает Zakon.kz.
"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу" – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест. 

Популярную ведущую марафонов Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

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