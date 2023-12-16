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400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы

Королева марафонов Фото: Instagram/elena_blinovskaya
400 создателей марафонов российского блогера Елены Блиновской остались без работы после арестов ее счетов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Mash, в числе уволенных оказались пиарщики, кураторы и айтишники, занимавшиеся разработкой, проведением и продвижением марафонов блогера. Средний размер их заработной платы составлял 60 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что перед увольнением все 400 человек получили расчет.

До этого адвокат Блиновской опровергла сообщение о погашении долга перед ФНС.

"Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 млрд рублей)", – отметила адвокат.

Правозащитница подчеркнула, что информация о погашении долга перед ФНС со стороны Блиновской не соответствует действительности.

Популярную ведущую марафонов Елену Блиновску и ее мужа обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

27 апреля известного российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

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