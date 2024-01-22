Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

Суд принял решение отправить популярную ведущую марафонов Елену Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста, сообщает Zakon.kz.

"По ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года", – говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".



16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.