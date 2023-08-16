Популярного блогера Елену Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил "королеву марафонов" Елену Блиновскую под домашним арестом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, домашний арест продлен до 26 октября.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – огласила решение судья Нина Шарапова.

Как уточняется, на это время Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свой дом под Истрой.

Блиновскую и ее мужа обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). 27 апреля ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".