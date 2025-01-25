Дмитрий Маликов показал, каким малышом был его 7-летний сын
Фото: Instagram/steshamalikova
Российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов 24 января 2025 года порадовал поклонников архивным снимком с единственным сыном Марком, сообщает Zakon.kz.
Накануне, в честь дня рождения наследника, 54-летний артист показал, каким был ранее малыш.
"Факт №44. Сын. 24.01.2018. Рубрика – 55 фактов про Дмитрия Маликова", – написал под публикацией певец.
Подписчиков Маликова фото маленького сына умилило. Они пожелали Марку здоровья и счастья:
- "Какой сладкий малыш! С праздником!"
- "С днем рождения Марка! Пусть растет здоровым и счастливым!"
- "Маликов Младший! С днем рождения! Здоровья богатырского Марку!"
- "Супер фото! Дети – это самое лучшее в жизни. С днем рождения, Марк!"
- "Вау, копия папа, и сына поздравляю с днем рождения! Растите большими и не болейте".
- "Обожаю этого сладкого малыша! Здоровья! Добра! Счастья! Пусть живет и здравствует! Обожаю, особенно в тот момент, когда он папе говорит: "Пап, ну хватит!"
Также братишку трогательно поздравила сестра.
"С днем рождения, Маркуша. Всегда помни, что небо и солнце будет такого цвета, которого ты сам себе нарисуешь. Люблю тебя сильно!" – написала Стефания Маликова.
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