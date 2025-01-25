Дмитрий Маликов показал, каким малышом был его 7-летний сын

Накануне, в честь дня рождения наследника, 54-летний артист показал, каким был ранее малыш.

Подписчиков Маликова фото маленького сына умилило. Они пожелали Марку здоровья и счастья:

Также братишку трогательно поздравила сестра.

"С днем рождения, Маркуша. Всегда помни, что небо и солнце будет такого цвета, которого ты сам себе нарисуешь. Люблю тебя сильно!" – написала Стефания Маликова.