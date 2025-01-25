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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал, каким малышом был его 7-летний сын

Дмитрий Маликов показал, каким малышом был его 7-летний сын, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:22 Фото: Instagram/steshamalikova
Российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов 24 января 2025 года порадовал поклонников архивным снимком с единственным сыном Марком, сообщает Zakon.kz.

Накануне, в честь дня рождения наследника, 54-летний артист показал, каким был ранее малыш.

"Факт №44. Сын. 24.01.2018. Рубрика – 55 фактов про Дмитрия Маликова", – написал под публикацией певец.

Подписчиков Маликова фото маленького сына умилило. Они пожелали Марку здоровья и счастья:

  • "Какой сладкий малыш! С праздником!"
  • "С днем рождения Марка! Пусть растет здоровым и счастливым!"
  • "Маликов Младший! С днем рождения! Здоровья богатырского Марку!"
  • "Супер фото! Дети – это самое лучшее в жизни. С днем рождения, Марк!"
  • "Вау, копия папа, и сына поздравляю с днем рождения! Растите большими и не болейте".
  • "Обожаю этого сладкого малыша! Здоровья! Добра! Счастья! Пусть живет и здравствует! Обожаю, особенно в тот момент, когда он папе говорит: "Пап, ну хватит!"

Также братишку трогательно поздравила сестра.

"С днем рождения, Маркуша. Всегда помни, что небо и солнце будет такого цвета, которого ты сам себе нарисуешь. Люблю тебя сильно!" – написала Стефания Маликова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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