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Дмитрий Маликов устроил сюрприз 80-летнему отцу

Дмитрий Маликов устроил сюрприз 80-летнему отцу Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов 11 декабря 2023 года рассказал, что устроил сюрприз своему 80-летнему отцу Юрию Маликову, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист поведал в Instagram.

"Папу пригласил в гости и устроил ему сюрприз. Купил два его старых плаката 70-х годов... Он растрогался... Цените каждую минуту, когда родители рядом... Цените каждую минуту, когда родители рядом..." – написал Дмитрий Маликов под снимком с отцом.

Своим сюрпризом эстрадный певец растрогал не только отца, но и своих подписчиков:

  • "Папа-легенда, и сын – легенда".
  • "Дима, какая фотография! Какой ты молодец! Такой сюрприз".
  • "Замечательный подарок, особенно сюрпризом. Как же ценна связь родителей и детей в любом возрасте. Я вами восхищаюсь, дорогие Маликовы!"
  • "Сюрпризы в таком возрасте очень нужны для родителей! Надо ценить, пока они есть, пока они рядом! Дай бог вам и вашей семье и вашим родителям долгих лет жизни и семейного благополучия!"

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