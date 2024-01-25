Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет

Продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальной сети новые фотографии со своего 50-летия, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с юбилея она поделилась в Instagram.

"Эти воспоминания и эмоции должны быть в ленте", – подписала пост Алагузова.

В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на казахстанскую певицу и актрису Ашу Матай и ее маму.

– На первом фото, в голубом платье, это мама Аши Матай? Если да, то девочка переняла всю красоту своей мамы. – Аша – копия мамы! – Аша настоящая красавица.





Ранее Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры.

