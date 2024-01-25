Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальной сети новые фотографии со своего 50-летия, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с юбилея она поделилась в Instagram.
"Эти воспоминания и эмоции должны быть в ленте", – подписала пост Алагузова.
В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на казахстанскую певицу и актрису Ашу Матай и ее маму.
– На первом фото, в голубом платье, это мама Аши Матай? Если да, то девочка переняла всю красоту своей мамы.
– Аша – копия мамы!
– Аша настоящая красавица.
Ранее Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры.
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