Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет

продюсер Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальной сети новые фотографии со своего 50-летия, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с юбилея она поделилась в Instagram.

"Эти воспоминания и эмоции должны быть в ленте", – подписала пост Алагузова.

В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на казахстанскую певицу и актрису Ашу Матай и ее маму.

– На первом фото, в голубом платье, это мама Аши Матай? Если да, то девочка переняла всю красоту своей мамы.

– Аша – копия мамы!

– Аша настоящая красавица.


Ранее Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры.

Читайте также

вручение премии
Президентскую литературную премию получили молодые писатели и поэты Казахстана
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Елена Беляева
Алагузова Баян Аша Матай Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: