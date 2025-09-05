Семейные фото Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала новые семейные фотографии. В них она отобразила полную гармонию традиций и семьи, сообщает Zakon.kz.
На новых фотографиях Баян позирует вместе с супругом Турсеном, дочерьми Алисой, Алмой и Айару, а также своей мамой. Вся семья одета в роскошные национальные костюмы, а сама фотосессия прошла в теплой атмосфере на фоне юрты.
Подписчики продюсера откровенно высказали восхищение новыми кадрами:
- Какая красивая семья! Какие красивые люди! Всех благ всем.
- Пусть эти птенчики будут счастливыми и долго живут.
- Восхищаюсь ею, такая сильная женщина.
